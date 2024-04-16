سي إن إن: الولايات المتحدة تقدر أن إسرائيل سترد بطريقة محدودة داخل إيران

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وشخص آخر مطلع على المعلومات الاستخبارية ذات الصلة لشبكة CNN، الأمريكية، إن الولايات المتحدة تقدر أن الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيكون "محدود النطاق" لكنه سيتم تنفيذه داخل الأراضي الإيرانية.

وادعى أحد المسؤولين أن إسرائيل تعتقد أن عليها الرد على الهجوم غير المسبوق ضدها.

وذكر مسؤول الإدارة بدوره أن إسرائيل لم تحذر الولايات المتحدة بعد من خططها، على الرغم من أن الولايات المتحدة تأمل في تلقي مثل هذا التحذير.

وأضاف: الأميركيون غير متأكدين من أنهم سوف يتلقون التحذير، لأنهم في إسرائيل يعرفون أننا ربما سنعارض أيا من مقترحاتهم".