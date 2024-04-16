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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا بتروجيت أول العائدين للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم

بتروجيت
بتروجيت

نجح نادي بتروجيت في التأهل رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

عاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

حقق بتروجيت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

أحرز هدفي بتروجيت حمدي حمدان في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، قبل أن يضيف سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أضاف بتروجيت الهدف الثالث ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية وتبدأ احتفالات الفريق البترولي بالعودة للممتاز.

ويقود بتروجيت سيد عيد مديرًا فنيا والذي نجح في قيادة فريق للدوري الممتاز للمرة الرابعة.

ونجح سيد عيد في قيادة فريق النصر مرتين للدوري الممتاز، وكذلك نجح في قيادة فريق الداخلية للممتاز، قبل تكرار الإنجاز للمرة الرابعة مع فريق بتروجيت.

وسيكون الموسم المقبل، هو الموسم رقم 13 في الدوري الممتاز في تاريخ بتروجيت والذي تأهل رسميا للممتاز لأول مرة موسم 2006 - 2007، وبقي لمدة 12 عاما في الدوري الممتاز قبل الهبوط موسم 2018 - 2019.

ونجح بتروجيت في الحصول على المركز السابع في أول ظهور له بالتاريخ في الدوري الممتاز.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ بتروجيت موسم 2008 - 2009 حين حقق المركز الثالث خلف الأهلي والإسماعيلي الذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

كما تأهل بتروجيت للدورة الرباعية الفاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2013 - 2014، وحل رابعا خلف الأهلي وسموحة والزمالك.

وحصل بتروجيت على المركز الخامس مرتين موسمي2007 - 2008، و2009-2010.

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