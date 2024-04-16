رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تواصل استقبال المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي





واصلت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك استقبال المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكواهم ، والعمل على إيجاد أفضل الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها .



وخلال اللقاء استمعت خليفه إلى العديد من شكاوى المواطنين ، وأكدت على سرعة حلها، وشددت على كافة الإدارات المعنية بضرورة العمل على مدار الساعة لحل المشكلات القانونية في اسرع وقت ممكن وتذليل العقبات التي تواجههم في إطار القانون .



وجاء ذلك بتنسيق مدير إدارة خدمة المواطنين ، وجاري استقبال المواطنين والاستماع لشكواهم ، بديوان عام الحي الثلاثاء من كل أسبوع بدء من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ١ مساءً .