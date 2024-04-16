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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تواصل استقبال المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي

المهندسة نهى خليفة
المهندسة نهى خليفة تستقبل المواطنين لحل مشاكلهم



واصلت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك استقبال المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكواهم ، والعمل على إيجاد أفضل الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها .

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 وخلال اللقاء استمعت خليفه إلى العديد من شكاوى المواطنين ، وأكدت على سرعة حلها، وشددت على كافة الإدارات المعنية بضرورة العمل على مدار الساعة لحل المشكلات القانونية في اسرع وقت ممكن وتذليل العقبات التي تواجههم في إطار القانون .


 وجاء ذلك بتنسيق مدير إدارة خدمة المواطنين ، وجاري استقبال المواطنين والاستماع لشكواهم ، بديوان عام الحي الثلاثاء من كل أسبوع بدء من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ١ مساءً .

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