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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الوكرة والشمال بالدوري القطري

الوكرة
الوكرة

سيطر التعادل السلبي على مباراة الشمال والوكرة، اليوم الثلاثاء، على استاد البيت، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري القطري.

جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وإن كان الوكرة الأكثر استحواذا، ولم يفلح أي من الفريقين في ترجمة الفرص التي لاحت لهما إلى أهداف.

وكانت أخطر فرص المباراة من نصيب الوكرة عبر تسديدة خالد منير من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها بابكر سيك حارس الشمال.

فيما كاد الشمال يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لكن تسديدة أوميد إبراهيم خرجت بجوار مرمى سعود الخاطر حارس الوكرة.

وشهدت المباراة طرد عبد العزيز متولي لاعب الوكرة إثر تدخله العنيف مع الأرجنتيني ماتياس ناني لاعب الشمال، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بالشوط الثاني.

وارتفع رصيد الشمال إلى 22 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الوكرة إلى 38 نقطة في الترتيب الرابع بالتساوي مع الريان صاحب المركز الثالث والذي لديه مباراة غدا مع نادي قطر.

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