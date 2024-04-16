عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفاندوفسكي ضد مبابي| التشكيل الرسمي لمعركة برشلونة وباريس سان جيرمان

صدى البلد

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب مونتجويك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وشهد تشكيل البارسا، البدء ببيدري جونزاليس من البداية في وسط الملعب، خلف الثلاثي لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي.

الوسط: جوندوجان - دي يونج - بيدري.

الهجوم: رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

أما لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، فقد اختار البدء بالثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا في هجوم الفريق الفرنسي، مع عودة أشرف حكيمي لمركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ميدنيز - هيرنانديز - ماركينيوس - حكيمي.

الوسط: رويز - فيتينيا - زاير إيمري.

الهجوم: باركولا - ديمبلي - مبابي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء.. مسؤول يوضح

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

«شباب سلة الأهلي» يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية

سيدات يد الأهلي| طبيبة الفريق: حالة رحمة محمد مستقرة ومطمئنة

إفريقيا للكرة الطائرة|ميناء دوالا الكاميروني يفوز على الأمل الرياضي لمدينة البليدة الجزائري

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| هيئة الموانئ الكيني يفوز على جرين بافالوز

منتخب مصر لليد في المجموعة الحديدية بأولمبياد باريس 2024

رسميا بتروجيت أول العائدين للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم

بيان عاجل من الاتحاد السعودي بعد تأجيل لقاء الهلال والعين

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| النصر الليبي يفوز على وداد تلمسان الجزائري

ترشيحاتنا

لتطوير اللعبة| اجتماع بين اتحاد الكرة وممثلي الفيفا

شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ