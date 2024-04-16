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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا أخاف| تصريحات نارية من جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

جوارديولا
جوارديولا

علق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة ريال مدريد مباراة خاصة بالنسبة لي، لكن ما يهمنا هو ما يجب أن نقدمه غدا كفريق، وعلينا تعديل أشياء لم نفعلها بشكل جيد في البرنابيو. نحن بحاجة لتقديم أداء أفضل قليلا. سنتحدث عن ذلك ونحاول تنفيذه".

وأضاف جوارديولا: "نريد أن نشعر بالضغط. لا نريد أن نخسر هذه المباراة، نحتاج للجوع من أجل المنافسة. نريد من الجماهير في ملعبنا أن تساعدنا كثيرًا، وعلينا أن نستعد للمباراة، لكننا لن نعرف إلا بعد 10 دقائق إمكانيات من نواجههم. ريال مدريد ليس أي منافس، علينا أن نحسن طريقة لعبنا بقدر المستطاع".

وواصل المدرب الإسباني: "تدرب ووكر جيدا، ويشعر أنه في حالة جيدة، لا أعلم إن كان سيبدأ أساسيا أم لا لكنني أعتقد أنه مُتاح لهذه المُواجهة، سأرى في آخر تدريب أو اثنين إن كان جيدًا، وجود بيلينجهام انسجم بسرعة كبيرة في ريال مدريد وهذا الأمر ليس سهلا. إنه لاعب استثنائي بعقلية كبيرة وعلينا أن نراقبه جيدا".

وحول ما إذا كان يريد أن يرى بيلينجهام في إنجلترا مستقبلا، راوغ جوارديولا للرد وقال إن "الشخص المعني بالرد على هذا السؤال هو بيلينجهام نفسه".

واستكمل جوارديولا: "لست خائفا من مواجهة ريال مدريد. لقد واجهتهم عدة مرات... نعم أحترمهم، لكن ذلك لا يعني أنني أخاف منهم، وعلينا أن نكون مستعدين. إنهم يعرفوننا جيدا وعلينا تقديم بعض المفاجآت كما فعل أنشيلوتي في البرنابيو، وإذا خسرت أمام مدريد، فعليك أن تصافحهم وتبارك لهم. لكني أريد أن ألعب بطريقة تجعلنا نستحق التأهل لنصف النهائي، ولن نسيطر على المباراة لمدة 90 دقيقة، وكذلك هم. الشعور بالخطر مع ريال مدريد موجود دائما".

وعما إذا كان يرى تعقيدا في جدول مبارياته، صرح: "نحن معتادون على ذلك. من الأفضل أن نكون حاضرين في هذه المباريات بدلا من عدم التأهل لخوضها، ولن أشكو من ذلك أبدا. هذا ما هو عليه الحال. 24 ساعة إضافية للتحضير أمر مهم. أنا مستعد للمعاناة حتى النهاية".

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