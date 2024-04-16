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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| هيئة الموانئ الكيني يفوز على جرين بافالوز

صدى البلد

تغلب فريق هيئة المواني الكيني على نظيره فريق جرين بافالوز الزامبي بنتيجة 3/0، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
وقدم الفريق الكيني عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
تفوق هيئة المواني الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-18، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-16، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16، ليواصل الفريق الكيني انتصاراته في البطولة.

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