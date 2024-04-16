منتخب مصر لليد في المجموعة الحديدية بأولمبياد باريس 2024

أقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة بين 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال عن مجموعتين، وتصعد أول 4 منتخبات إلى ربع النهائي حيث يلعب المتصدر ضد رابع المجموعة الأخرى والثاني ضد الثالث.

واختار المنتخب الفرنسي بوصفه صاحب الضيافة اللعب في المجموعة الثانية بعد إجراء القرعة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا والسويد واليابان، وتضم الثانية الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا ومصر والأرجنتين.

ويمثل المنتخب المصري كرة اليد العربية في منافسات الأولمبياد بعدما أصبح المنتخب العربي الوحيد المتأهل لأولمبياد باريس.

وأسفرت قرعة منافسات السيدات عن مجموعتين الأولى تضم النرويج وألمانيا وسلوفينيا والسويد والدنمارك وكوريا الجنوبية.

وتضم المجموعة الثانية المجر وهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وأنجولا.