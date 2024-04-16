30 ألف مشجع للزمالك أمام دريمز في نصف نهائي الكونفيدرالية

كشف نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، عن عدد الحضور الجماهيري أمام دريمز الغاني، في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

حصل الزمالك على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة دريمز الغاني، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة".

وسعى الزمالك للحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أو 50 ألف مشجع، لدعم ومساندة الفريق بنصف نهائي الكونفيدرالية".



ويدخل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، مباراة دريمز الغاني بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق الفوز أمس الإثنين بنتيجة 2-1 في لقاء القمة ضد ضيفه الأهلي، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

