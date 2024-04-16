البطولة الإفريقية للكرة للطائرة| السجون الكيني يفوز على روكينزو البوروندي

تغلب فريق السجون الكيني على نظيره روكينزو البوروندي بنتيجة 3 - 2، ضمن منافسات الدور الأول للمجموعة الثالثة من البطولة الإفريقية للأندية المقامة حاليا بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة مساء اليوم بصالة الشهداء، وقدم خلالها الفريقان أداءً مميزًا للغاية، قبل أن يحسمها الفريق الكيني لصالحه في النهاية بفضل الضربات الساحقة والدفاع القوي على الشبكة.

أنهى روكينزو البوروندي الشوط الأول متقدمًا 26 – 24، ونجح السجون الكيني في حسم الشوطين الثاني والثالث لصالحه بنتيجتي 25 – 17، و25 – 15، وعاد روكينزو ليفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25 – 17، قبل أن يحسم السجون المباراة لصالحه خلال الشوط الثالث بعدما فاز به بنتيجة 15 – 12.

وعقب المباراة أكد المدير الفني للسجون الكيني أن فريقه قدم مباراة مميزة للغاية واستحق الفوز عن جدارة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة للغاية، وأن الفريق البوروندي كان ندًّا قويًّا للغاية.



