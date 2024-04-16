برلماني عن تدريس المثلية في مدرسة ألمانية بالقاهرة: الغرب يحاول اقتحام المجتمعات

كشف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن تقدم أحد أولياء الأمور؛ ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مدرسة ألمانية في منطقة التجمع الخامس بتدريس مادة المثلية الجنسية لنجله.

وأضاف عضو مجلس النواب، الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمر جعلني أشعر بالصدمة ونزل عليا زي الصاعقة، والغرب يحاول اقتحام المجتمعات الشرقية وتمرير مثل هذه الأفكار عبر وسائل مختلفة.



وأشار النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا شيء مرفوض في مجتمعنا تماما، والأديان السماوية ترفضها.