عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول حريق اندلع في مول تجاري بمدينة أسوان.

البداية عندما، شهدت منطقة وسط مدينة أسوان اندلاع حريق هائل بمول تجارى، وعلى الفور تم التدخل للسيطرة عليه.

كان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ملحمة جهود السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بمعرض ومول فيله للأنشطة التجارية بوسط المدينة ، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له.

 تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء ، و 14 سيارة إسعاف ، فضلاً عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة ، علاوة على إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من امتداده إلى داخل السوق .

أثناء متابعة اللواء أشرف عطية لجهود السيطرة بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء طارق يحيى نائب مدير أمن أسوان ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، واللواء وائل وجيه وكيل منطقة جنوب الصعيد للأمن المركزى ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعميد بهاء البيلى المستشار العسكرى للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والأمنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

الرنجة بـ120 جنيه.. الزراعة: استمرار ضخ السلع في معرض خير مزارعنا لأهالينا

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن

ملامح تحسين أحوال أئمة الأوقاف المعينين في عهد الرئيس السيسي

العراق يتسلم قطعة أثرية تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان بنيويورك الأمريكية

بسبب سياسة الهجرة.. بدء عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي

الفنان أحمد ماهر ينهار باكيًا على الهواء مع لميس الحديدي.. اعرف السبب

مسئول كبير بـ جوجل: سننفق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتركب عربية.. أرخص 5 سيارات تحت الـ 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بعد فوزه على الأهلي| اعرف الحكاية

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

لو مش مضطر متنزلش| الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ