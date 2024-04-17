أعمال حفر وتنفيذ كباري.. حسام الدين مصطفى: مشروع القطار السريع واجه تحديات مهولة

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن تكلفة متر الأسفلت 250 جنيها.. وإصلاح الطريق له تكلفة مهولة، لفت إلى أن شبكة القطار السريع ستنقل مصر إلى مكانة متقدمة وتخدم الأشخاص وتنقل البضائع.

وأضاف حسام الدين مصطفى خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مشروع القطار السريع واجه تحديات مهولة مثل "أعمال الحفر وتنفيذ الكباري".

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري إلى أن تم تنفيذ شبكة طرق في سيناء على أعلى مستوى لتسهيل الحركة وسهولة السفر، وتعد حجر الأساس للحركة في سيناء، مؤكداً أن طريق شرم الشيخ سياحي من الدرجة الأولى.