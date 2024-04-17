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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من «شتيجن» عقب خروج برشلونة المُذل أمام باريس سان جيرمان

تيري شتيجن
تيري شتيجن

أعرب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، غضبه عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان 4-1 مساء الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وقال تير شتيجن، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أريد أن أقول إنه فشل، فالحكم أطلق صافرته وأشهر البطاقة الحمراء في وجه أراوخو وهذا غير كل شيء".

وأضاف: "كان بإمكننا التأهل لنصف النهائي، وحين سجلوا الهدف الثالث كنا نستطيع تقديم المزيد ونخاطر أكثر، وكان لديهم الكثير من الجودة في الهجوم وكل فرصة يشكلون خطرا وسجلوا 4 أهداف".

وعن مواجهة الكلاسيكو، علق: "ليس الوقت المناسب للتفكير في الكلاسيكو، ويجب أن نرتاح ونعيد شحن بطارياتنا حتى نكون في صحة جيدة ونركز ذهنيًا على ما يتعين علينا القيام به".

وأتم: "نحتاج إلى الراحة، ثم القتال من أجل تقليص الفارق مع ريال مدريد وجعل الأمور صعبة عليهم".

وكان البارسا انتصر في الذهاب بنتيجة 3-2 في معقل الباريسيين "حديقة الأمراء"، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.

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