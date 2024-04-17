تعليق صادم من «شتيجن» عقب خروج برشلونة المُذل أمام باريس سان جيرمان

أعرب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، غضبه عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان 4-1 مساء الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وقال تير شتيجن، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أريد أن أقول إنه فشل، فالحكم أطلق صافرته وأشهر البطاقة الحمراء في وجه أراوخو وهذا غير كل شيء".

وأضاف: "كان بإمكننا التأهل لنصف النهائي، وحين سجلوا الهدف الثالث كنا نستطيع تقديم المزيد ونخاطر أكثر، وكان لديهم الكثير من الجودة في الهجوم وكل فرصة يشكلون خطرا وسجلوا 4 أهداف".

وعن مواجهة الكلاسيكو، علق: "ليس الوقت المناسب للتفكير في الكلاسيكو، ويجب أن نرتاح ونعيد شحن بطارياتنا حتى نكون في صحة جيدة ونركز ذهنيًا على ما يتعين علينا القيام به".

وأتم: "نحتاج إلى الراحة، ثم القتال من أجل تقليص الفارق مع ريال مدريد وجعل الأمور صعبة عليهم".

وكان البارسا انتصر في الذهاب بنتيجة 3-2 في معقل الباريسيين "حديقة الأمراء"، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.