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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الصالات يضرب موعدا مع أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا

منتخب الصالات
منتخب الصالات

حقق المنتخب المصري على نظيره الموريتاني، بنتيجة (7-6)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، التي تستضيفها دولة المغرب.

وبذلك يكون منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة، بالفوز بمبارياته ال3 في دور المجموعات، وتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة الثانية.

وبتلك النتيجة ضرب منتخب مصر لكرة الصالات موعدا مع نظيره الأنجولي، يوم الجمعة المقبل، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، بينما يواجه المنتخب الليبي نظيره المغربي في نصف النهائي الآخر.

وضم التشكيل كلا من: جمال عبد الناصر حارس مرمى، جمال عبد الناصر ، مصطفى عيد ، محمد طلعت ، محمد سعيد، محمد كوكي.

وجاء على دكة الاحتياطي كل من محمود شوبير، أحمد فكري صالح ، عصام علاء ، عبد الرحمن عيد ، عبد الرحمن سيد ، علاء عيسى، خالد وليد ، خالد مارادونا ، أحمد علي.

أما المنتخب الموريتاني فبدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد إمام الصف، يعقوب عالي أنجل، بودولاي موديري، ديوكوندا صو، سيلا يا خوبا.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين وضمت فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على. وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

تاريخيا أقيمت البطولة 6 مرات من قبل بداية من نسخة 1996 ونظمت مصر البطولات الثلاثة الأولى وفازت بها سنوات 1996 و2000 و2004، ونظمت ليبيا النسخة الرابعة 2008 وفازت بها على حساب مصر، وفي النسخة الخامسة نظمتها جنوب أفريقيا 2016 وفاز بها المغرب على حساب مصر أيضا، وفي نسخة البطولة السادسة 2020 نظمتها المغرب أيضا وفازت بها على حساب مصر.

 

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