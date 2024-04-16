رجال يد الأهلي| كاستيلو: الكأس الإفريقية نقطة مضيئة في الموسم

قال عمر خالد كاستيلو، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن لقب كأس السوبر الذي حققه الأهلي على حساب الزمالك يمثل نقطة مضيئة في الموسم الجاري.

وأكد كاستيلو أن لاعبي الأهلي تعاهدوا قبل ‏مباراة الزمالك على الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، وأن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية، ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏

وتابع: الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب ‏السوبر، ولكن أمامنا بطولات مقبلة، أهمها بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تمثل لنا أهمية كبيرة.

