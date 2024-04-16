لاعب يد الأهلي: التتويج بالسوبر الإفريقي جاء في توقيت مثالي

عبر محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم.
وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته وما زال أمامنا بطولتا كأس الكؤوس والدوري، والفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، مضيفا أن هدفهم في المرحلة المقبلة هو بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
وأشار محسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب في توقيت مثالي للغاية.