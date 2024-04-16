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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب يد الأهلي: التتويج بالسوبر الإفريقي جاء في توقيت مثالي

محسن رمضان
محسن رمضان

عبر محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر الإفريقي وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، بعد الفوز على الزمالك في ‏نهائي البطولة الذي أقيم اليوم.

وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته وما زال أمامنا بطولتا كأس الكؤوس والدوري، والفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد ‏جماهيره، مضيفا أن هدفهم في المرحلة المقبلة هو بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأشار محسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة ‏قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب في توقيت مثالي للغاية.‏
 

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