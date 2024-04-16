ألمانيا وفرنسا تحصلان على حق تنظيم مونديال اليد 2029

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، فوز ألمانيا وفرنسا بحق التنظيم المشترك لبطولة العالم للرجال في 2029.

وتستضيف باريس المباراة الافتتاحية والنهائية، في الوقت الذي ستستضيف فيه ألمانيا بطولة العالم مرتين متتاليتين، حيث ستحتضن أيضا نسخة 2027، كما ستشترك مع هولندا في استضافة مونديال السيدات لكرة اليد في 2025.

وقال أندرياس ميشيلمان، رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد: "فرنسا وألمانيا مضيفتان رائعتان، وبإمكان كرة اليد العالمية أن تتطلع إلى الخطوة التالية في تطورها".

وبحسب الاتحاد الألماني لكرة اليد، هناك مخطط لإشراك دول أخرى في استضافة مباريات البطولة.

وأكد الاتحاد الدولي لليد أن الدنمارك وايسلندا والنرويج ستستضيف مونديال كرة اليد للرجال في 2031، على أن تقام بطولة العالم للسيدات في إسبانيا عام 2029، وتقام نسخة 2031 من بطولة العالم للسيدات في التشيك وبولندا.