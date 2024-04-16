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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستضيف التدريبات المشتركة لمنتخبي الكويت والأردن في الكاراتيه

صدى البلد

استضاف النادي الأهلي اليوم التدريبات المشتركة لمنتخبي  الكويت والأردن للكاراتيه بمشاركة لاعبي الأهلي، والتي أقيمت على صالة النادي بمدينة نصر، في إطار استعدادات جميع المشاركين للدوري العالمي «البريميرليج» للكبار، والمقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وحرص الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، على حضور التدريبات المشتركة والتأكيد على ترحيب مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمنتخبي الكويت والأردن، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمنتخبين الشقيقين خلال مشاركتهما في بطولة «البريميرليج».

وأكد عضو مجلس إدارة النادي أن الأهلي حريص دائمًا على استضافة الأشقاء العرب، ودائمًا ما يسعد بوجودهم داخل النادي، ووضع كافة الإمكانات تحت تصرفهم بما يحقق أهدافهم خلال مشاركتهم في البطولات الكبرى، وذلك من منطلق الدور التعاوني الذي يقوم به النادي مع كافة المؤسسات الرياضية سواء في مصر أو الوطن العربي.

وعبر المشاركون عن خالص تقديرهم للأهلي على استضافة التدريبات المشتركة، وأكدوا اعتزازهم بهذه اللافتة الطيبة من مسئولي النادي على استقبال المنتخبات العربية، وتوفير كل ما يلزم قبل المشاركة في البطولات الدولية.

وقام الدكتور مهند مجدي بإهداء درع وعلم النادي للمدير الفني لمنتخب الكويت السيد الفقي، والمدير الفني لمنتخب الأردن محمد إبراهيم، والتقاط الصور الجماعية، عقب انتهاء التدريبات المشتركة.

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