أشرف صبحي: المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات.. ودعم مالي للأبطال

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات التي تحققت علي مدار اليوم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ومنها السلاح والإسكواش والشطرنج واليد والكاراتيه والتايكوندو والخماسي الحديث، وذلك خلال البطولات التي أقيمت في الأيام القليلة الماضية.

أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

في السلاح، تُوج لاعب منتخبنا الوطني إسلام أسامة يتوج بالميدالية الفضية لبطولة العالم للمبارزة للناشئين بالسعودية.

وفي الإسكواش، توجت نوران جوهر ببطولة بلاك بول للإسكواش بعد فوزها على الأمريكية اوليفيا ويفر 3-0، وضمان الذهبية والفضية لمنافسات الرجال بين مصطفي عسل وعلي فرج، وتوج بها مصطفي عسل، وكذلك تأهل الثنائي مصطفى السرتي وناردين جرس الى بطولة العالم للإسكواش 2024 بعد فوزهما بلقب التصفيات الأفريقية للإسكواش المؤهلة الى بطولة العالم.

الشطرنج، أصبح كيفن جورج صاحب الـ 14 عاماً فقط، أصغر لاعب مصري وعربي وأفريقي يحصل على لقب الأستاذ الدولي في الشطرنج IM، ليصبح واحداً من 12 لاعبا في العالم يحصلون على هذا اللقب.

اليد، سيدات الأهلي يحرزن الميدالية البرونزية لبطولة السوبر الافريقي لكرة اليد بعد الفوز على دي جي أس بي الكونغولي، ونهائي الرجال مصري خالص بين الأهلي والزمالك، وتأهل الأهلي إلي كأس العالم للأندية بعد الفوز باللقب.

التايكوندو، أحرز بطلنا الأوليمبي سيف عيسي الميدالية الفضية لبطولة صربيا المفتوحة للتايكوندو فئة الG2، وفي الخماسي الحديث، الوصول إلي أدوار متقدمة فيوبطولة كاس العالم للخماسى الحديث فى تركيا.

الكاراتيه، كما حقق أبطال الكاراتيه إنجاز تاريخي للرياضة المصرية، بثلاثة لاعبين يحتلون صدارة التصنيف العالمي وهم: عبد الله ممدوح وزن 75 كيلو، يوسف بدوي ووزن 84 كيلو، وطه طارق وزن + 84 كيلو، وذلك قبل انطلاق بطولة البريميرليج والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ١٩-٢١ أبريل ٢٠٢٤.

وفي هذا السياق، شدد الوزير علي استمرار الوزارة في صرف الدعم المالي المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024، في ضوء حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين.



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