عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات.. ودعم مالي للأبطال

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات التي تحققت علي مدار اليوم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ومنها السلاح والإسكواش والشطرنج واليد والكاراتيه والتايكوندو والخماسي الحديث، وذلك خلال البطولات التي أقيمت في الأيام القليلة الماضية.

أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

في السلاح، تُوج لاعب منتخبنا الوطني إسلام أسامة يتوج بالميدالية الفضية لبطولة العالم للمبارزة للناشئين بالسعودية.

وفي الإسكواش، توجت نوران جوهر ببطولة بلاك بول للإسكواش بعد فوزها على الأمريكية اوليفيا ويفر 3-0، وضمان الذهبية والفضية لمنافسات الرجال بين مصطفي عسل وعلي فرج، وتوج بها مصطفي عسل، وكذلك تأهل الثنائي مصطفى السرتي وناردين جرس الى بطولة العالم للإسكواش 2024 بعد فوزهما بلقب التصفيات الأفريقية للإسكواش المؤهلة الى بطولة العالم.

الشطرنج، أصبح كيفن جورج صاحب الـ 14 عاماً فقط، أصغر لاعب مصري وعربي وأفريقي يحصل على لقب الأستاذ الدولي في الشطرنج IM، ليصبح واحداً من 12 لاعبا في العالم يحصلون على هذا اللقب.

اليد، سيدات الأهلي يحرزن الميدالية البرونزية لبطولة السوبر الافريقي لكرة اليد بعد الفوز على دي جي أس بي الكونغولي، ونهائي الرجال مصري خالص بين الأهلي والزمالك، وتأهل الأهلي إلي كأس العالم للأندية بعد الفوز باللقب.

التايكوندو، أحرز بطلنا الأوليمبي سيف عيسي الميدالية الفضية لبطولة صربيا المفتوحة للتايكوندو فئة الG2، وفي الخماسي الحديث، الوصول إلي أدوار متقدمة فيوبطولة كاس العالم للخماسى الحديث فى تركيا.

الكاراتيه، كما حقق أبطال الكاراتيه إنجاز تاريخي للرياضة المصرية، بثلاثة لاعبين يحتلون صدارة  التصنيف العالمي وهم: عبد الله ممدوح وزن 75 كيلو، يوسف بدوي ووزن 84 كيلو، وطه طارق وزن + 84 كيلو، وذلك قبل انطلاق بطولة البريميرليج  والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ١٩-٢١ أبريل ٢٠٢٤.

وفي هذا السياق، شدد الوزير علي استمرار الوزارة في صرف الدعم المالي المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024، في ضوء حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين.
 

رياضة
رياضة
رياضة1
رياضة1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

إجراء عاجل من ديدي مصر .. بعد واقعة فتاة الشروق

موضوعات متعلقة

الأهلي يستضيف التدريبات المشتركة لمنتخبي الكويت والأردن في الكاراتيه

لتطوير اللعبة| اجتماع بين اتحاد الكرة وممثلي الفيفا

التعادل السلبي يحسم مواجهة الوكرة والشمال بالدوري القطري

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

30 ألف مشجع للزمالك أمام دريمز في نصف نهائي الكونفيدرالية

البطولة الإفريقية للكرة للطائرة| السجون الكيني يفوز على روكينزو البوروندي

لا أخاف| تصريحات نارية من جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

دوري الأبطال.. تشكيل دورتموند وأتلتيكو مدريد في إياب ربع النهائي

ترشيحاتنا

إسرائيل ترحب بخطوة الاتحاد الأوروبي ضد إيران.. تفاصيل

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك"

شروط حصول طلاب الجامعات على درجات الرأفة

دوريات جوية مستمرة.. بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن تأمين الحدود

جثتها ظلت معلقة.. سقوط فتاة بشكل مأساوي من الشرفة في فيصل

قافلة مساعدات إنسانية وغذائية من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لأهالي غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحالات الشديدة.. أقوى أدوية علاج القولون

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ