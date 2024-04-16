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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورتموند يضرب أتلتيكو مدريد بهدفين في الشوط الأول بدوري الأبطال

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بوروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريدن بتقدم دوتموند بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بوروسيا دورتموند كل من جوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة حتى الأن يتأهل دورتموند للدور نصف النهائي بمجموع القاءين بنتيجة 3-2/ وفي انتظار انتهاء الشوط الثاني للكشف عن المتأهل بشكل رسمي.

وكشف إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال أتلتيكو مدريد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم أتلتيكو مدريد لقاء الذهاب الأسبوع على ملعبه سيفيتاس متروبوليتانو بنتيجة (2-1)، وسجل ثنائية الروخيبلانكوس حينها رودريجو دي بول وسامويل لينو، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد سيباستيان هالر.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن العودة إلى نصف النهائي من جديد منذ آخر وصول في موسم (2016- 2017) وودع حينها أمام ريال مدريد، بينما لم يصل دورتموند إلى نصف النهائي منذ موسم (2012- 2013) في الموسم الذي شهد وصوله إلى النهائي.

وفيما يلي تشكيل دورتموند:

كوبيل- شلوتيربيك- سانشو- فولكروج- هوميلز- براندت- سابيتزر- ماتسين- تشان- ريرسون- أديمي.

كما أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي:

أوبلاك- خيمينيز- أزبلكويتا- هيرموسو- فيتسيل- مولينا- دي بول- كوكي- يورينتي- موراتا- جريزمان.

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