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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العمر إلك.. مكسيم خليل يواسي قيس الشيخ نجيب لوفاة والدته

مكسيم خليل
مكسيم خليل

حرص الفنان مكسيم خليل، على نعي والدة الفنان قيس الشيخ نجيب، التي وافتها المنية أمس الأحد 28 أبريل. 

وكتب مكسيم خليل، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، قال فيها: «العمر الك قيس و لسيف و لزيد .. الله يصبركم و يرحم أمكم خديجة الحنونة .. تعازيي القلبية». 

 

وفاة والدة قيس الشيخ نجيب 

وكان قيس الشيخ نجيب، أعلن أمس الأحد وفاة والدته عبر حسابه على موقع اكس تويتر سابقا، وقال في تغريدة له: «‏الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلمي  على بابا». 

 

قيس الشيخ نجيب 

يعد قيس الشيخ نجيب، واحد من ابرز النجوم السوريين المتواجدين على الساحة وهو من مواليد دمشق  والده الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب ووالدته خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية . تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1998 متزوج من الكاتبة لبنى مشلح ولديه منها ولد وحيد اسمه جود.

 

أعمال قيس الشيخ نجيب 

وشارك مؤخرا قيس الشيخ نجيب، في عدة أعمال درامية سورية، من بينها: (النسيان، الخائن، ستيلتو)، كما شارك قبل عامين في المسلسل المصري هجمة مرتدة مع الفنان أحمد عز وهند صبري. 

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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