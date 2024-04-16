أنشيلوتي: لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال لا يحرمني من النوم

قال المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن مانشستر سيتي خصم فريقه في إياب ربع نهائي دوري الأبطال غدا، لا يحرمه من النوم، وإن الإحصائيات موجود لكسرها، في ظل أرقام الريال السلبية على ملعب الاتحاد.

ولم يفز ريال مدريد، على ملعب الاتحاد ولم يخسر سيتي على ملعبه في دوري الأبطال منذ سبتمبر 2018.

وقال أنشيلوتي: "لا يجب النظر إلى ما مر، بل التطلع إلى الغد.. المنافسة والكفاح والتحلي بالثقة هذا ما نحاول فعله.. انتهى الذهاب بالتعادل ولدينا الآن 90 دقيقة أخرى وكل شيء قد يحدث".

وأضاف المدرب: "نثق في أن لدنيا الجودة الكافية ولا وجود لأحد قد يحرمني من النوم، ولدي ثقة في الفريق، ونحن في وضع جيد الآن.. لا وجود لشيء يحرمني من النوم".

وتابع أنشيلوتي: "الإحصائيات موجودة لكسرها. في حالات كثيرة فاز الريال بما لم يفز به من قبل. الإحصائيات شيء جيد للمشجعين، لكنها موجودة لكسرها.. تواجهنا في آخر ثلاثة أعوام وكانت مباريات رائعة دائما، وأتمنى أن يسري الأمر نفسه على مباراة الغد".

وبخصوص مان سيتي، قال: "لو تحدثنا عن الفرديات فهالاند لا يزال من أخطر لاعبي المنافس، وكونه لم يظهر كثيرا في مباراة الذهاب، فهذا بفضل دفاعنا".

وأكمل: "نحن الفريق الأقل استقبالًا للأهداف في الليجا، وهذا يعكس أن العمل الجماعي جيد جدا".

وختم: "يجب أن تكون جماهيرنا هي الأسعد، لقد تنافس هذا الفريق دائمًا في دوري أبطال أوروبا، ولا أرى أن المواجهة مقلقة".

