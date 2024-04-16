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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديفيد ديفيز: تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي لليد دافع كبير للفوز بكل البطولات

ديفيد ديفيز
ديفيد ديفيز

عبر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة وسط حالة من التركيز الشديد، ومع حافز كبير لتحقيق اللقب والتأهل إلى بطولة العالم «سوبر جلوب» للمرة الثالثة على التوالي، وأن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار المباراة.

وأضاف ديفيز أن «رجال يد الأهلي» لديهم طموحات كبيرة في تحقيق البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي من ألقاب محلية وإفريقية، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز في جميع المباريات. 

وشدد المدير الفني للفريق على أن الفريق يتحسن باستمرار، وأنه يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق تطلعات جماهير الأهلي والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات.

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