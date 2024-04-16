أرتيتا يزيد الشكوك قبل مواجهة بايرن ميونيخ غدا

دافع ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن ظهيره الأوكراني أوليكسندر زينشينكو بعد الانتقادات التي وجهت له عقب الخسارة أمام أستون فيلا (0-2) في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للحديث لوسائل الإعلام قبل مواجهة بايرن ميونخ غدا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن الانتقادات الموجهة للظهير الأوكراني، أجاب: "نحن نحب أليكس، فهو يعطينا الكثير، لأنه لاعب يملك جودة مختلفة وشخصية مذهلة".

وطُلب من أرتيتا التعليق على تتويج مواطنه تشابي ألونسو بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، وكذلك لاعبه السابق جرانيت تشاكا، قال: "أهنئ تشابي وجرانيت على هذا الإنجاز، ولقد قمت بتهنئته من قبل، لأنه صديقي.. هذه قصة مختلفة".

وفيما يتعلق بمواجهة البايرن وسجل آرسنال السلبي ضده، قال: "يجب أن نغير هذه الحقيقة، هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها، لكتابة تاريخ مختلف غدا".

وأكد مدرب المدفعجية امتلاك فريقه فرصة ذهبية للعبور إلى نصف النهائي لأول مرة منذ سنوات طويلة، مضيفا: "لقد جاءت هذه الفرصة بعد 10 أشهر من العمل منذ الموسم الماضي".

وزاد أرتيتا من الشكوك حول لحاق الثنائي بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد بمواجهة الغد، قائلا: "آمل بأن يكونا جاهزين، نظرا لضيق الوقت من أجل التعافي".

وأتم: "سنقيم حالتهما وسنرى كيف ستسير الأمور حتى موعد المباراة".