ريمونتادا فرنسية| باريس سان جيرمان يطيح ببرشلونة من ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتجويك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم برشلونة عن طريق رافينا في الدقيقة 12 بعد تمريرة سحرية من لامين يامال، وتعادل سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 40 بعد تمرير عرضة من باركولا، وأضاف فيتينيا الهدف الثاني في الدقيقة 54، وسجل كليان مبابي هدفين في الدقيقتين 61 و89.

وبتلك النتيجة تأهل باريس سان جيرمان للدور نصف النهائي بمجموع اللقاءين بنتيجة 6-4، ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني في الدور نصف النهائي.

وكشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب مونتجويك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل البارسا، البدء ببيدري جونزاليس من البداية في وسط الملعب، خلف الثلاثي لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي.

الوسط: جوندوجان - دي يونج - بيدري.

الهجوم: رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

أما لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، فقد اختار البدء بالثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا في هجوم الفريق الفرنسي، مع عودة أشرف حكيمي لمركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ميدنيز - هيرنانديز - ماركينيوس - حكيمي.

الوسط: رويز - فيتينيا - زاير إيمري.

الهجوم: باركولا - ديمبلي - مبابي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.

