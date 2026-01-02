متخصص: جولات الإعادة للانتخابات تصحح المخالفات وتضمن نزاهة النتائج

أكد محمد أبو عوض، صحفي متخصص في الشؤون البرلمانية، أن جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية جاءت لتصحيح بعض المخالفات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت متابعة دقيقة من كافة الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين.

وأضاف أبو عوض، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجولة الثانية شملت 30 دائرة مرتبطة بقرارات وحكم قضائي، مشددًا على أن الانتخابات شهدت أطول فترة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مع الالتزام والانضباط الكامل في سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا محوريًا في الإشراف على التنظيم ومتابعة جولات الإعادة، بالتعاون مع الرقابة القضائية والمواطنية، ما ساعد في تصحيح الأخطاء والثغرات السابقة، بما يضمن نتائج شفافة وموثوقة.