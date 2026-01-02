قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الشناوي في تشكيل الأفضل بمجموعات أمم أفريقيا
نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب
احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متخصص: جولات الإعادة للانتخابات تصحح المخالفات وتضمن نزاهة النتائج

محمد أبو عوض، صحفي متخصص في الشؤون البرلمانية
محمد أبو عوض، صحفي متخصص في الشؤون البرلمانية
إسراء صبري

أكد محمد أبو عوض، صحفي متخصص في الشؤون البرلمانية، أن جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية جاءت لتصحيح بعض المخالفات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت متابعة دقيقة من كافة الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين.

وأضاف أبو عوض، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجولة الثانية شملت 30 دائرة مرتبطة بقرارات وحكم قضائي، مشددًا على أن الانتخابات شهدت أطول فترة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مع الالتزام والانضباط الكامل في سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا محوريًا في الإشراف على التنظيم ومتابعة جولات الإعادة، بالتعاون مع الرقابة القضائية والمواطنية، ما ساعد في تصحيح الأخطاء والثغرات السابقة، بما يضمن نتائج شفافة وموثوقة.

