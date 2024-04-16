دورتموند يقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال اوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من جوليان براندت وإيان ماتسن، ونيكلاس فولكروغ، ومارسيل سابيتزر في الدقائق 34 و39، و71، و74من عمر المباراة، ووسجل هدفي اتلتيكو مدريد كل من ماتس خوميلس في مرماه وانخيل كوريا ف يالدقيقتين 64.

وبتلك النتيجة تأهل دورتموند للدور نصف النهائي بمجموع القاءين بنتيجة 5-4، ليواجه في الدور نصف النهائي فريق باريس سان جيرمان.

وكشف إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال أتلتيكو مدريد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم أتلتيكو مدريد لقاء الذهاب الأسبوع على ملعبه سيفيتاس متروبوليتانو بنتيجة (2-1)، وسجل ثنائية الروخيبلانكوس حينها رودريجو دي بول وسامويل لينو، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد سيباستيان هالر.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن العودة إلى نصف النهائي من جديد منذ آخر وصول في موسم (2016- 2017) وودع حينها أمام ريال مدريد، بينما لم يصل دورتموند إلى نصف النهائي منذ موسم (2012- 2013) في الموسم الذي شهد وصوله إلى النهائي.

وفيما يلي تشكيل دورتموند:

كوبيل- شلوتيربيك- سانشو- فولكروج- هوميلز- براندت- سابيتزر- ماتسين- تشان- ريرسون- أديمي.

كما أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي:

أوبلاك- خيمينيز- أزبلكويتا- هيرموسو- فيتسيل- مولينا- دي بول- كوكي- يورينتي- موراتا- جريزمان.