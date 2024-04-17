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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب دورتموند بعد إطاحته بأتلتيكو مدريد من دوري الأبطال

صدى البلد

أعرب إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، عن سعادته الغامرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2) في إياب ربع النهائي، مساء الثلاثاء.

وقال تيرزيتش في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "سكاي سبورتس": أنا سعيد للغاية وفخور باللاعبين، إذا نظرنا للمباراتين نجد أننا قدمنا نصف ساعة ضعيفة في مدريد، وكانت لدينا مشكلة في بداية الشوط الثاني اليوم عندما تمكنوا من تسجيل هدفين".

وأضاف: "تطلب منا الأمر بعض الوقت للدخول في اللقاء، عدا ذلك كنا الطرف الأفضل والفريق الأكثر نشاطًا وبالطبع استحققنا الانتصار".

وعن هدف تعادل أتلتيكو مدريد الثاني: "ناقشنا ذلك قبل المباراة، لم نعرف كيف سيسير اللقاء، وبصرف النظر عن ما حدث حافظنا على الهدوء والإيمان بأنفسنا، فبدون إيمان لن نحقق شيئًا، لا يهم إذا استقبلنا هدفًا أو أهدرنا فرصًا محققة".

وتابع: "بدأنا بصورة سيئة ومع ذلك قدمنا الشوط الأول بصورة مذهلة وكنا جيدين للغاية في الضغط المعاكس، أظهرنا كل شيء في الشوط الأول للتأهل لنصف النهائي".

وواصل: "سجلوا هدفًا في الشوط الثاني وتغير الأمر بعض الشيء وطالبونا بالتالي بمهام جديدة واستقبلنا هدفًا جديدًا بسوء حظ، وبعدها أظهرنا القدرة على العودة وخلق كم من الفرص، سجلنا 4 أهداف أمام أتلتيكو مدريد وهذا أمر لم تفعله الكثير من الفرق، وهذه أمسية رائعة، ما حدث من البداية ساعدنا، وإذا آمن 81 ألف متفرج بقدرتنا، فسيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا".

وعن قدرة الفريق في التأهل لنهائي ويمبلي أوضح: "يجب علينا الحصول على هذا الحق، لا تزال هناك مباراتان، ليس من المعتاد تأهل دورتموند لنصف النهائي، ولكن طالما وصلنا إلى هذا الدور سنقاتل للوصول للنهائي وسنقوم بكل ما بوسعنا".

وأشار: "الآن أمامنا باريس في نصف النهائي وسبق أن واجهناهم مرتين وعانينا أمامهم خارج أرضنا ولكن لعبنا بصورة جيدة على أرضنا، تطورنا في الأسابيع الماضية".

وأتم: "لا يهم الانتكاسات التي مررنا بها، نريد استغلال أفضلية الوقت الحالي ليس فقط في دوري الأبطال ولكن في الدوري أيضًا لتحقيق أهدافنا".
 

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