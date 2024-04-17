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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عبد الرازق تفجر مفاجأة: أخويا كان سببا في موت أبويا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن أن شخصية عايدة في مسلسل صيد العقارب تشبهها كثيراً في محاولتها  طيلة حياتها أن تثبت أن البنت ذلك استطاعتها تحقيق الكثير وليس شرطاً أن يكون الولد أفضل منها.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ ON"قائلة: "أبويا كان بيترافع في قضية الوفد بمجلس الدولة، قبلها بيومين أخويا خليل عمل حادثة وخبط حد بالعربية، والولد اللي اتخبط كان في المستشفي وخليل مكنش عايز يقول لأبويا الولد فين، فاللي أنا افتكرته كانت فيه خناقة وبابا كان داخل على خليل أوضته يضربه وبيقول له قوللي الولد فين وبعدين الحمد لله طلع ان الولد مكنش مات.

 تابعت غادة عبد الرازق، ان بابا خلال جلسة الوفد جاله هبوط في الدورة الدموية، ووقع بالمحكمة وجاله جلطة ومات وانا وقتها كان عندي 12 سنة ومن وقتها كنت باثبت إني أقدر أقيم هذه الأسرة".
أكملت :" خليل أخويا اتوفى وأنا عندي 15 سنة وبابا توفى وأنا عندي 12 سنة وبالتالي فضلت انا وماما ويسرية وبدأت اشتغل وعمري 21 سنة من بوابة الإعلانات ومكنش التمثيل في الخطة".
واصلت :"أهلي في الأول رفضوا دخولي التمثيلي وماما وقعت وتعبت بس أنا كنت عندية، وفي بداية مشواري قالولي هتفضحينا وهتبقى كومبارس قلت لهم في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة وهوريكم".

غادة عبد الرازق الإعلامية لميس الحديدي الفنانة غادة عبد الرازق هبوط في الدورة الدموية برنامج كلمة أخيرة مسلسل صيد العقارب

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