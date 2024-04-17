غادة عبد الرازق في تصريحات جريئة: مكن أكون سبب فشل زواج ابنتي

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها ليس لديها استقرار نفسي، قائلة : “ماعنديش إستقرار نفسي، وأنا ست بتعامل مريضة منذ 35 سنة فمعهنديش إستقرار نفسي، ولا عاطفي”.

وتابعت غادة عبد الرازق، خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ ON"، قائلة: “التمثيل بيؤدي للشهرة، ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول مابنثميل، رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد وقصاد ده أخد مني حاجات كتيرة، وبشوف ناس تانين بحسدهم على الاستقرار والزوج والاطفال وكل حاجه”.

وإستطردت غادة عبد الرازق، قائلة :"في ساعات بحس أن ده كان سبب أني دمرت ناس تانية لان في يوم من الايام بنتي دي كان عندها إستقرار في بيتها ثم إنفصلت لانها كانت متزوجه في يوم وفي بيتها وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب".



وعن تحميلها لنفسها لتلك المسؤولية اجابت قائلة : " كل راع مسؤول عن رعيته وروتانا تحت بند أنا الراعي بتاعها لانها منذ طفولتها هي مش مستقلة ومرتبطة بي حتى لم يكن لديها بيت مع والدها وأنا بحترمه.