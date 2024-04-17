رئيس نادي سموحة يوجه رسالة نارية للأهلي: التعالي والغرور نهايته وحشة

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة نارية للاعبي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: مباراة الأهلي والزمالك أمس أثبتت أن التعالي علي الكورة والغرور نهايته وحشة جدا، وأن المدرب لازم علاقتة باللاعبين تكون ممتازة، وأن اللاعب المصري مستواه متذبذب، ولا توجد مباراة مضمونة، واللعب ليس بالأسماء، ولكن بالمجهود داخل الملعب.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

