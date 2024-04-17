صحة البيئة تتابع محطات المياه وحمامات السباحة بدمياط

صرحت الدكتورة هناء السرى مدير إدارة صحة البيئة بدمياط، بأنه تم المرور على محطات مياه الشرب وسحب عينات 14حقلية و 10معملية من ال طرود وأيضا من الشبكات 109حقلي و100معملي وإرسالها للمعمل المشترك للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.

وتم المرور على حمامات السباحة وسحب العينات6 الحقلية و 6 المعملية وإرسالها للمعمل المشترك للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية، كما تم المرور على محطات غسيل الكلوي بالمستشفيات و سحب العينات الحقلية والمعملية .

وأشارت إلى أن ذلك الغرض منه التأكد من صلاحية المياه للغسيل الكلوي ومطابقتها للمعايير، وتم المرور على المرافق العامة في أنحاء المحافظة للتأكد من النظافة العامة في الشوارع والميادين والحدائق المختلفة والأسواق العامة ودورات المياه العامة ودورات المياه الملحقة بالمساجد.

وتم المرور على السلخانات والمجازر وأراضي الفضاء والبرك والمستنقعات وتم عمل المخاطبات مع الجهات المختصة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية.