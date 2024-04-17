رئيس وزراء أوكرانيا: نعمل على إيجاد المناخ المناسب لجذب المستثمرين

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أمس الثلاثاء إن بلاده تعمل على خلق المناخ الاستثماري الأكثر ملاءمة لتشجيع المستثمرين المحتملين.

وأضاف شميهال، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر مع الممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر، أن الاقتصاد الأوكراني يحتاج إلى جذب الاستثمارات الأمريكية من أجل التعافي والنمو.

ولفت إلى أن بلاده تعمل على خلق المناخ الاستثماري الأكثر ملاءمة لتشجيع المستثمرين المحتملين، منبها إلى أن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية مما يساعد على حماية بنيتها التحتية.

وأكد أن الحكومة الأوكرانية تولي اهتماماً خاصا بتطوير التعاون مع الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والذخيرة، كما تهتم بتطوير الطرق اللوجستية وقطاع الطاقة.