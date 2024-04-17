قائد القوات الجوية الإيراني: مستعدون للمواجهة على كل المستويات والخطأ سيواجه بهجوم كاسح

أكد قائد القوات الجوية الإيرانية العميد طيار حميد واحدي أن طائراتنا المقاتلة من طراز سوخوي 24 للجيش في أفضل حالاتها ومستعدة لتنفيذ مهامها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد واحدي صرح في اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الجيش: "إن جاهزية طائراتنا المقاتلة من طراز سوخوي 24 اليوم أفضل من أي وقت مضى، وهذا يشمل طائراتنا الأخرى أيضًا".

وأكد : "إذا أراد الكيان الصهيوني أن يرتكب خطأ استراتيجيا، فإنه سيتلقى ضربة لا يمكن له إصلاحها".

وتابع العميد واحدي: "لدينا جاهزية 100% في كافة المجالات – سواء الغطاء الجوي أو القاذفات – ومستعدون لأي عملية".

وأشار إلى رد ايران على الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني ضد قنصلية البلاد في دمشق وقال: "كانت عملية الحرس الثوري ضد الكيان الصهيوني بمثابة صفعة وعقاب له".

وشدد قائد القوات الجوية: "ننصح العدو بعدم القيام بأي شيء، وإلا سيقابل بهجوم كبير وشامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية".