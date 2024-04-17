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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المجلس الاقتصادي بتجارية الإسماعيليّة: تمكين المرأة على رأس أولوياتنا

امال محمود
امال محمود

صرحت امال محمود رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية أن تمكين المرأة اقتصاديا يأتي  علي رأس الأولويات.

 

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أضافت في تصريحات صحفية أنه جاري التنسيق مع اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بعقد لقاء دوري وبصفة منتظمة مع الرائدات لبحث إمكانية تفعيل  خطة الدولة المصرية للارتقاء بمستوي المرأة علي مستوي المحافظات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


أوضحت امال محمود أن برنامج 
التمكين  الاقتصادي للمرأة هو  عملية يمكن للمرأة بموجبها زيادة قدرتها وضبطها للموارد الاقتصادية والمالية الأساسية؛ كرأس المال، والأجور، والأملاك العينية، ممّا يساعد في انتقالها من موقع اقتصادي أدنى في المجتمع إلى قوة اقتصاديَّة أعلى، ويمنحها استقلالية مادية في الدرجة الأولى.

 

واختتمت رئيس سيدات الأعمال أن  التَّمكين الاقتصادي للمرأة
لا يؤثر على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، وغير ذلك من المجالات.

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