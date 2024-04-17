بـ5000 مرشح.. الإصلاح والتنمية: مستعدون لانتخابات المحليات وننتظر تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

قال علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يترقب التعديل الوزاري القادم ليرى خطوات الحكومة الفعلية فى كثير من الملفات، من ضمنها تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، ومنها قانون الإدارة المحلية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، عن ان قانون المجالس المحلية سوف يرى النور قريبا ، يؤكد أن القانون بالفعل قد يتم مناقشته خلال الأشهر القادمه.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القانون تم التوافق عليه بالفعل داخل جلسات الحوار الوطنى، وأن تأجيله حتى الآن لا مبرر له .

وأكد عبد النبى أن حزب الاصلاح والتنمية مستعد المنافسة فى انتخابات محلس النواب ٢٠٢٥، وانتخابات المحليات اذا تمت مؤكدا أن الحزب منذ إعلان إنشائه عام 2012، يشارك في الاستحقاقات الانتخابية التي مرت في هذه الحقبة.

وعن المحليات قال عبد النبي، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالانتخابات المحلية، حال صدور القانون الخاص بها، مؤكدا أنه لديه عدد يصل إلى 5000 مرشح لخوض الانتخابات المحلية في جميع الدوائر.