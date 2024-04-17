عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.


تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " باريس – شرق العوينات" بعد قرية الثمانين بـ20 كم أسفر عن إصابة كل من عبد الرحيم مصطفى قاسم، 47 عامًا من محافظة الأقصر، كمال أبو الحجاج محمود، 32 عامًا، من الأقصر، سيد حسن، 35 عامًا من الأقصر، أحمد إبراهيم الخضري، 46 عامًا من الأقصر.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي للعلاج، وجرى تحويل المصابين الأربعة لمستشفى حورس بمدينة الأقصر عن طريق سيارتي إسعاف من خلال طريق " باريس – الأقصر".

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تنفيذ قرى الجذب السكاني بالخارجة

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل وحدة مرور مركز باريس بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها

أبو الحجاج إدارة شرطة النجدة ادث مروري الجذب السكاني الانتهاء من تنفيذ السيولة المرورية النيابة العام الوادى الجديد بالخارج انقلاب سيارة ربع نقل شرطة النجدة سيارة ربع نقل محافظة الاقصر محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في مناقشة رسالة ماجستير

ترشيحاتنا

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه الجمعة المقبل عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة| تفاصيل

رياح الخماسين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ