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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل مشاركة ثلاثة أعمال عربية بمهرجان أفلام السينمائي بمرسيليا

صدى البلد

تشارك ثلاثة أفلام عربية من توزيع MAD Solutions بمهرجان أفلام السينمائي بمرسيليا وهم السوري بُطلان للمخرج مُشرف شيخ زين، اللبناني إذا الشمس غرقت في بحر الغمام للمخرج وسام شرف، والجزائري اغتراب للمخرج مولود آيت ليوتنا. ويُعد مهرجان أفلام حدث ثقافي رئيسي في مرسيليا، وسرعان ما أسس نفسه على نطاق أوسع، كحدث أساسي في المشهد الثقافي المتوسطي.


فيلم بُطلان  من إخراج ومونتاج مُشرف شيخ زين، وتأليف أنيتا هاوش وشاريهان عثمان، وبطولة دارا لالو وسيبان حسن، وتدور أحداثه حول آلان وبيكَس اللذان يخوضان سويًا رحلة لجوء إلى أوروبا وذلك في دراما محفوفة بمخاطر تضع صداقتهما أمام تحدٍ صعب.

شارك الفيلم في مهرجانات مهمة منها مهرجانات مؤهلة للمنافسة في الأوسكار مثل بالم سبرينغز للأفلام القصيرة وحصل على 10 جوائز دولية، كان آخرها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان فرانكفورت للفيلم التركي والجائزة الذهبية وجائزة أفضل مخرج شاب في مهرجان وندلاند للأفلام القصيرة.

مواعيد العرض:


● يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان الساعة 5 مساءً ضمن برنامج الأفلام القصيرة 1


إذا الشمس غرقت في بحر الغمام إنتاج فرنسي لبناني مشترك ومن تأليف وإخراج وسام شرف، وبطولة رائد ياسين، ورودريغ سليمان وهالا دبجي وسعيد سرحان، وإنتاج شركات Aurora Films وNé à Beyrouth Films.


وتدور الأحداث على الواجهة البحرية لموقع بناء في بيروت بلبنان، حيث يتابع الفيلم رائد؛ فرد أمن عليه أن يمنع المارة من الوصول إلى ساحل البحر. ومع ذلك، بينما يصبح الأفق أكثر غموضًا مع مرور الأيام بالقرب من المبنى قيد الإنشاء، يبدأ رائد في استكشاف نفسه بكل الطرق عبر لقاءات غير مألوفة - أو ربما هذا ليس إلا مجرد أحلام وما تنسجه رغباته؟
شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في قسم آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك أيضًا في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) حيث تلقى تنويه خاص، وحصل على عدة جوائز أحدثها جائزة يونيفرانس من مهرجان إيكس أون بروفانس الدولي للفيلم القصير، وأفضل فيلم قصير وجائزة أميل شاهين للتميز السينمائي من مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة.

مواعيد العرض:


● الجمعة 19 أبريل الساعة 2 ظهرًا ضمن برنامج الأفلام القصيرة 2


● الجمعة 19 أبريل الساعة 9 صباحًا ضمن برنامج Roaming in the Region

اغتراب من تأليف وإخراج مولود آيت ليوتنا، وبطولة مهدي رمضاني ومحمد ليفكير وإنتاج شركة Avant la Nuit (المنتجون بنجامين كوستس وتيبو عامري) وتدور الأحداث حول يانيس، شاب يعيش في إحدى قرى بلدية أث مليكش بولاية بجاية وينوي الهجرة إلى باريس. يذهب يانيس إلى القرية المجاورة لينهي بعض الأعمال وهناك يعلم بوفاة صديق الطفولة ويلتقي بصديق آخر في الجنازة. ويقع حادث مؤسف في مقهى فيحول يومه الأخير إلى فيلم طريق، يائس في البداية، ثم عميق وحزين.

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حصل الفيلم على عرضه الأول في مسابقة نصف شهر المخرجين ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي ثم شارك في العديد من المهرجانات السينمائية منها مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي ومهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي.

مواعيد العرض:


● السبت 20 أبريل الساعة 12 ظهرًا ضمن برنامج الأفلام القصيرة 3

ساحل البحر غادة عبد الرازق فيلم قصير مسلسل المداح وسام شرف

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