اليوم.. فرقة "سولورزم" تحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تحيي فرقة "سولورزم"، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم فرقة "سولورزم" خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم التي يحبها الجمهور، ومنها: "داتورة"، و"سواد"، و"الخريطة"، و"هشوفك يوم"، و"اللمة"، و"جربت"، و"فرصة تانية"، و"يا تري"، و"هبعد بعيد"، و"أنت فين"، و"خلاص هنرجع تاني" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور خلال الفترة الماضية.

وقال محمد طه، عازف جيتار الفرقة وباك ڤوكل، إن الفرقة انتهت مؤخرًا من تسجيل أغاني الألبوم الجديد، وأن الألبوم حاليًا في مرحلة المكساج والمونتاج، مضيفًا أنه لم يتم الاستقرار على اسم الألبوم حتي هذه اللحظة، لافتًا أنه عند وضع اللمسات الأخيرة على أغاني الألبوم، والتأكد أن كل شئ جاهز، سيتم الإفصاح عن التفاصيل كاملة وموعد الإصدار النهائي للألبوم.

وأشار "طه"، إلي أن الألبوم الجديد يسلط الضوء على الصراع الداخلي والمشاعر المتناقضة التي تدور داخل الإنسان خلال مراحل حياته، مثل: الحقد والحسد، والتي تكون سبب رئيسي في تعثر البشر في الحياة واستغراقهم وقت في البحث عن ذاتهم والشعور بالسعادة.

جدير بالذكر، أن فرقة "سولورزم" تعد من أولي فرق موسيقي الروك والميتال العربية في مصر، حيث تأسست عام 2017، وتضم ثلاثة أعضاء هم: محمد طه عازف الجيتار وباك ڤوكل، وإسلام خالد مغني رئيسي وعازف جيتار، وآدم معتز عازف الدرامز، ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقامت العديد من الحفلات الموسيقية في مختلف الأماكن الثقافية في مصر وإصدرت العديد من الأغاني المنفردة والألبومات بأسلوب الروك والميتال العربي الذي اشتهروا به.