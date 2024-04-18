يعتبر هاتف Realme 11 Pro Plus أحدث أحدث موبايل فئة متوسطة من ريلمي ويتميز بمواصفات رائعة تجعله منافساً قوياً حيث يأتي بشاشة اموليد منحنية بمساحة 6.7 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز كما تدعم الـ HDR10+ مع معالج من نوع MediaTek Dimensity 7050 مع الاهتمام بالتصوير فالكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا أساسية تصل دقتها إلى 200 ميجا بكسل لتحصل على صور ذات جودة عالية مع سرعة شحن 100 واط.

ولحسن الحظ يوجد انخفاض ملحوظ لسعر هاتف Realme 11 Pro Plus في الوقت الحالي تبعًا لمتطلبات السوق حيث يتوفر بسعر يبدأ من 16 ألف جنيه، بعد أن كان تعدى الـ 20 ألف جنيه مصري.

سعره نزل كتير اليومين دول..موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل المنافس لسامسونج

مميزات Realme 11 Pro Plus :-

* اهتمت ريلمي بتطوير الكاميرات سواء الخلفية او الامامية لتقدم اداء جيد ولكنه لا يتفوق على Samsung A54 مع وجود بورترية 2X .

* بطارية كبيرة السعة كما تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط ويتم شحن البطارية في نصف ساعه .

* السماعات الخارجية تأتي بصوت استيريو وتقدم تجربة صوتية مميزة .

* شاشة اموليد منحنية مع معدل تحديث 120Hz تشبه الهواتف الرائدة ولكن اقصى سطوع تحت الشمس لا يتفوق على Samsung A54 .

* شبكات ممتازة وبصمة سريعة ومستشعر تقارب هاردوير يعمل بدون مشاكل .

* أداء جيد جدا بفضل معالج الـ Dimensity 7050 ولكن هذا المعالج يتشابه بشكل كبير مع Dimensity 1080 الموجود في الاصدار السابق وكان من الأفضل لو تم استخدام معالج أقوى .

عيوب موبايل Realme 11 Pro Plus :-

* يفتقد الي حماية معتمدة للماء مثل هواتف سامسونج .

* لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

* لن تتمكن من زيادة المساحة بسبب عدم دعم تركيب كارت ميموري ولن تحتاج لها فالهاتف بمساحة تخزين كبيرة .

* لا يوجد ثبات اثناء تصوير فيديوهات بجودة 4K