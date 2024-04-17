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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين باستقطاب السيدات للأعمال المنافية للآداب

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم 4 أشخاص لقيامهم باستقطاب  السيدات والفتيات لإجبارهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب، والاتجار بالبشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، وبحضور أحمد صالح، رئيس النيابة.

في وقت سابق، تمكنت قوة أمنية أثناء سيرها على الطريق الزراعى بالقليوبية من ضبط شخص يقوم بممارسة الرذيلة مع فتاة قاصر داخل سيارة ملاكى، وتم ضبطهما، وتحرير محضر بالواقعة.

وقالت الفتاة وتدعى "ر" إنها هاربة من أسرتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، وبسبب تعذيب زوجة الأب لها تركت المنزل واستقلت ميكروباص وصل بها إلى محطة المرج، وهناك ظلت لمدة يوم كامل في موقف المرج إلى أن عثرت عليها المتهمة الأولى زعيمة التشكيل وقامت باستدراجها بحجة ضيافتها وتقديم الطعام لها.

وأضافت الفتاة أن المتهمة زعيمة التشكيل طلبت منها المبيت معها في شقتها، وعندما استيقظت في الصباح وجدت نفسها قد تم الاعتداء عليها، وقامت المتهمة بتصويرها فيديو أثناء الاعتداء، وقامت بتهديدها بفضحها إذا لم ترضخ لطلباتها، ومن وقتها وهى تقوم بتقديمها لراغبى المتعة من الرجال مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفت الفتاة بوجود 3 فتيات أخريات معها في نفس الشقة، وأن المتهمة معها سيدة أخرى ورجلان يقومان بحراستهن وأحدهما متزوج من زعيمة التشكيل عرفيا.

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت قوة كبيرة من أجهزة الأمن، وتمت مداهمة الشقة وألقى القبض على المتهمين وهم "س. ا"، زعيمة التشكيل، وابنة خالتها "د. ع" و"م. ن"، زوج الأولى عرفيا، وشقيقه "م. ن"، وتم العثور على 3 فتيات أخريات، منهن فتاة قاصر أيضا تدعى "ص" والفتاتين الأخيرتان سنهما من 20 إلى 21 سنة، كما تم العثور على فلاشات وسيديهات مصورة لتلك الفتيات خادشة للحياء مع رجال في غرف النوم والعثور على طبنجة صوت ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم وقائع الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات جنسيا، وتمت إحالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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