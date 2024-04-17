جيش الاحتلال يدمر أبراجا سكنية ويجرف أراض زراعية في القطاع

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، اليوم الأربعاء، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت أعمال تجريف لشق وتوسعة طريق استيطاني في المنطقة الشمالية الغربية من أراضي بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، كما دمّر الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأبراج السكنية في قطاع غزة.

وأضاف "جبر"، أن هناك غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرًا إلى أن الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق واسعة من قطاع غزة تُخلّف سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.