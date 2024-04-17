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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع
ميناء نويبع


أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الرابعة  عصرًا لسوء الأحوال الجومائية، واضطراب حالة البحر بعد تراوح شدة الرياح بين 25- 30 عقدة جنوبية، والضغط 1006، ونسبة الرطوبة العظمي 55 والصغرى 35 ، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 - 3 أمتار.
 

وأوضح البيان أنه جرى إيقاف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء نويبع

IMG-20240406-WA0026
IMG-20240406-WA0026
جنوب سيناء نويبع اغلاق 6 ساعات إغلاق

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