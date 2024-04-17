تحرك برلماني بشأن تشابك الاختصاصات بين هيئتي الدواء المصرية وسلامة الغذاء

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكل من رئيس الوزراء و وزير الصحة بشأن تشابك الاختصاصات بين هيئتي الدواء المصرية و سلامة الغذاء .

و أوضحت " سعيد " في طلبها أن الواقع العملي أثبت بعد تطبيق قانوني هيئتي الدواء و سلامة الغذاء بوجود منطقة رماديه بين الهيئتين تتشارك في اختصاصها الهيئتان حيث أدي هذا التشابك و عدم وجود لجان مشتركة تجمع كلا الهيئتين اللي الكثير من المشاكل في التطبيق و الذي أثر بشكل سلبي علي سوق الدواء و جودة المنتج المصري بخلاف ما لوحظ من بعد المشاكل داخل التسلسل الوظيفي و التناحر داخل هيئة سلامة الغذاء .



و أكدت عضو النواب أنه حرصاً منا علي تحقيق الهدف المرجو من إنشاء هاتين الهيئتين لذا اتقدم بهذا الطلب لدراسه الفجوه بين هاتين الهيئتين لضمان تسلسل واضح في عمليات تسجيل الدواء و المكملات و رفع الجودة و مستوي التعاون و التكامل و حل أزمات الصيادلة داخل هيئة سلامة الغذاء.