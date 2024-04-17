بالصيام والدعاء للفريق.. تعليق مثير من رئيس مازيمبي قبل مواجهة الأهلي

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات رئيس نادي مازيمبي الكونغولي التي أدلي بها قبل لقاء فريقه مع الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي:

◾️ نسألكم جميعًا الدعاء والصيام من أجل الفريق حتى يحقق الفوز على الأهلي

◾️نريد الذهاب إلى النهائي، ونتمنى أن نستغل الدعم الكبير الذي سيقدمه الجمهور في المدرجات، وأقول لهم أنتم من ستؤهلون الفريق إلى النهائي ".

في سياق متصل غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم، بعثة النادي الأهلي إلى الكونغو علي متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخصصت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم، متوجهاً إلي مطار لوبومباشي بدولة الكونغو، حيث خصصت مصر للطيران الرحلة رقم MS3090 من طراز الإيرباص A320Neo لنقل بعثة الفريق الأهلي، وسط تسهيلات خاصة.