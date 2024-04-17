أول قرار من جوميز بشأن عدم لحاق فتوح بمباراة دريمز

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن قرار جوميز بشأن عدم لحاق فتوح بمباراة دريمز الغاني.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" جوميز يضع برنامجا خاصا لتجهيز عمر جابر في مركز الجبهة اليسرى أمام دريمز تحسبا لعدم لحاق فتوح ".



وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.