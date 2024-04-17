جيش الاحتلال يعترف بإصابة 14 جنديا في قصف صاروخي لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 14 جنديا أصيبوا في هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة لحزب الله على عرب العرامشة بالجليل الغربي في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال الجيش إن ستة جنود أصيبوا بجروح خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وستة آخرون في حالة طفيفة.

وإجمالا، تم نقل 18 شخصا إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا لتلقي العلاج.

كانت الإصابات نتيجة سقوط طائرة بدون طيار على مركز مجتمعي في عرب العرامشة.

وعلى الرغم من إخلاء البلدة إلى حد كبير، يتمركز الجنود هناك وربما استخدموا المبنى كساحة للتجمع.

وأشار الجيش أيضًا إلى أن طائراته المقاتلة قصفت مباني يستخدمها حزب الله وبنية تحتية أخرى في الناقورة ويارين بجنوب لبنان.