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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عزاء من العاهل المغربي لسلطان عمان

ارشيفي
ارشيفي

ارسل العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، على إثر الفيضانات التي شهدتها بلاده.

ونصت برقية العاهل المغربي علي : “علمت، ببالغ التأثر وعميق الأسى، بالحصيلة المفجعة للفيضانات التي شهدتها سلطنة عمان ”.

وأعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة الأليمة، للسلطان هيثم بن طارق ومن خلاله للأسر المكلومة ولشعب سلطنة عمان عن أحر التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة، سائلا الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويشمل الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وختم العاهل المغربي: وإذ أدعو الله عز وجل أن يحفظكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه، فإنني أرجو أن تتفضلوا، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”

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