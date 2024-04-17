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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يقرر رحيل ٥ لاعبين عن الزمالك في الموسم المقبل

صدى البلد

كشف الاعلامي خالد الغندور عن قائمة اللاعبين الراحلين عن قطبي الكره المصرية الاهلي والزمالك في الموسم المقبل.

وقال الغندور من خلال برنامجه الاذاعي: " اول الراحلين عن الاهلي طاهر محمد طاهر وموديست وعبد القادر لكثرة اصاباته وكريم نيدفيد ايضا

وتابع :" ان المدير الفني للزمالك جوميز طلب رحيل ٢ لاعيبة من اللي جم جداد في الانتقالات الشتوية ، وفي ٣ لاعيبه اتخذ قرار رحيلهم في الموسم القادم .

 

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

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